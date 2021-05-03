- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن حصولها على موافقة البنك المركزي المصري لتقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة شاملاً تغطية مخاطر فيروس كوفيد-19.
وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الاثنين، أنها ستطرح المنتج الجديد بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية، على أن يتم بيعه من خلال الشركة التعاونية للتأمين.
كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس الأحد، رفع تعليق سفر مواطنيها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو.
واشترطت السعودية في قرارها للسماح بسفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا خارج المملكة، أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي المصري السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاونية تحصل على موافقة المركزي لتأمين سفر السعوديين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.