مال وأعمال

التعاونية تحصل على موافقة المركزي لتأمين سفر السعوديين

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دوت الخليج – أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن حصولها على موافقة البنك المركزي المصري لتقدیم منتج تأمین السفر للسعوديين خارج المملكة شاملاً تغطية مخاطر فيروس كوفيد-19.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الاثنين، أنها ستطرح المنتج الجديد بمشاركة عدد من شركات التأمين السعودية، على أن يتم بيعه من خلال الشركة التعاونية للتأمين.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس الأحد، رفع تعليق سفر مواطنيها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو.

واشترطت السعودية في قرارها للسماح بسفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا خارج المملكة، أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي المصري السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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