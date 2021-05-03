مؤشرات بورصة الكويت تواصل الارتفاع الجماعي للجلسة الثانية.. رغم انحسار السيولة وأحجام التداول

فهد حسين – واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها الجماعي للجلسة الثانية على التوالي بختام تداولات اليوم الاثنين، ليصعد مؤشرها “العام” 0.27% إلى مستوى 6180.52 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لثمانية قطاعات بقيادة “التكنولوجيا” رغم انحسار السيولة وأحجام التداولات.

وارتفع السوق الأول 0.13% إلى مستوى 6679.12 نقطة، ومؤشرا “الرئيسي” و”رئيسي 50″ بنسبة 0.72% و0.74% على الترتيب.

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وانحسر حجم التداولات إلى 480.48 مليون سهما من 518.05 مليون سهم في جلسة أمس الأحد، كما تقلصت السيولة المتداولة إلى 62.6 مليون دينار من 72.73 مليون دينارا الجلسة السابقة.

وعلى مستوى قطاعات السوق، أظهرت 8 قطاعات أداءا إيجابيا بصدارة التكنولوجيا الذي ارتفع 1.9% تلاه التأمين والعقار بنسبة 1.33% و1.14% على الترتيب، فيما خيم الأداء السلبي على مؤشرات 4 قطاعات قادها السلع الاستهلاكية بتراجعه 0.56%.

وكان سهم “الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 39.33%، فيما جاء سهم “المجموعة التعليمية القابضة” الأكثر تراجعا بعد هبوطه بنحو 8.79%، كما تصدر سهم “صناعات” قائمة الأسهم الأعلى سيولة خلال الجلسة بعد تداولات بقيمة 7.8 مليون دينار.