مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي يواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي

فهد حسين – واصل المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، أداؤه السلبي للجلسة الثالثة على التوالي بختام تداولات اليوم الاثنين، متراجعا 0.54% إلى مستوى 10309.37 نقطة ليصل رأس المال السوقي إلى 9.645 تريليون ريال.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 7.8 مليار ريال من 8.29 مليارا الجلسة السابقة، كما تراجع حجم التداولات إلى 270.27 مليون سهم، من 321.05 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأحد.

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وسيطر الأداء السلبي على 13 قطاعا، تصدرهم الأدوية متراجعا 2.46% تلاه المواد الأولية بنسبة 1.01%، فيما أغلقت 8 قطاعات على ارتفاع، بصدارة التطبيقات وخدمات التقنية الذي صعد 6.49%.

وبالنسبة للأسهم، فكانت المكاسب من نصيب 79 أسهم بقيادة “الفخارية” الذي ارتفع 9.9%، فيما كانت الخسارة من نصيب 112 سهما، بصدارة سهم “ولاء” الذي هبط 5.17%.

وكان سهم “سيرا” الأكثر نشاطا من حيث السيولة خلال الجلسة والتي بلغت 435.15 مليون ريال، أما “سهم “دار الأركان” فاستحوذ على أكبر قدر من حجم التداولات بعدد 39.17 مليون سهم.