الكويت ترهن سفر المواطنين ومرافقيهم بلقاحات كورونا وتواصل منع استقبال الأجانب

دوت الخليج – قررت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية مالم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.

واستثنى مجلس الوزراء الكويتي من قراره الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين، بحسب مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء.

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وأوضح مركز التواصل الحكومي، شروط التحصين الواردة بالقرار على أنها تتضمن من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين، ومن حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع، بالإضافة إلى من تعافى من الإصابة بكورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.