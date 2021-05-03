مال وأعمال

الكويت ترهن سفر المواطنين ومرافقيهم بلقاحات كورونا وتواصل منع استقبال الأجانب

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دوت الخليج – قررت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية مالم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.

واستثنى مجلس الوزراء الكويتي من قراره الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين، بحسب مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح مركز التواصل الحكومي، شروط التحصين الواردة بالقرار على أنها تتضمن من حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين، ومن حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع، بالإضافة إلى من تعافى من الإصابة بكورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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