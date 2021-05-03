الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة يتعافي بأقل من المتوقع خلال مارس

– تعافى الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة في مارس بأقل كثيرا مما كان متوقعا، إذ غطى ضعف مستمر في الإنفاق على المباني غير السكنية والمشاريع العامة على قوة في بناء المنازل.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن الإنفاق على التشييد ارتفع 0.2 بعد هبوط بلغ 0.6% في فبراير.

Your browser does not support the video tag.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يزيد الإنفاق على التشييد 1.9%.

وعلى أساس سنوي صعد الإنفاق على التشييد، الذي يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، 5.3% في مارس.

وقالت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي إن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة سنوية 6.4% في الربع الأول من هذا العام.

وكان ذلك أعلى معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003، وأعقب نموا بلغ 4.3% في الربع الرابع من 2020.