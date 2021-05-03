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إصابات كورونا في السعودية تحت الألف لليوم الثاني على التوالي

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روسيا اليوم – سجلت السعودية، اليوم الأحد، 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في البلاد إلى 420301 حالة إصابة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس إلى 6992 حالة وفاة.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1038 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح الإجمالي 403702 حالة شفاء، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9607، والحالات الحرجة 1359 حالة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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