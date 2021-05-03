الدنمارك تلغي لقاح جونسون آند جونسون من برنامجها للتطعيم

العربية دوت نت – ألغت الدنمارك لقاح جونسون آند جونسون من برنامجها للتطعيم ضد كورونا، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول فاعلية اللقاح، وأعراضه الجانبية.

كانت وزارة الصحة الألمانية أكدت أن لقاح جونسون آند جونسون آمن وأعراضه الجانبية نادرة جداً، بعد أن تم تعليق استخدامه لفترة في الولايات المتحدة على خلفية ظهور حالات من جلطات نادرة في الدم لدى المطعمين باللقاح.

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وكانت هيئة الأدوية الأوروبية حسمت الجدل حول اللقاح، الشهر الماضي وقالت إنه يوجد رابط محتمل بين لقاح جونسون آند جونسون وجلطات دموية نادرة.

لكنها أوضحت أن “التجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي نادر للقاح جونسون آند جونسون”، مؤكدة أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره بكثير.

وبعدما شكلت معضلة الجلطات الناتجة عن لقاحات كورونا هاجسا للعديد من الدول، ما دفعها إلى تعليق استخدامها على الرغم من عدم وجود دلالات علمية تكشف تفاصيل الارتباط، عادت المشكلة إلى الواجهة مجدداً وهذه المرة مع لقاح جونسون آند جونسون.

ونالت الشكوك من لقاح أسترازينيكا في مرحلة من المراحل، فيما تلاحق الآن لقاح جونسون آند جونسون الذي تم تعليق استخدامه مؤخرا في الولايات المتحدة، وسط تأكيدات من الشركة بأن الأعراض التي ظهرت تسببها جميع اللقاحات.

وكان المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي توقع، أن يُسمح باستخدام اللقاح من جديد، مع احتمال أن يكون ذلك مصحوباً “بقيود”، متوقعاً اتخاذ قرار بحلول اليوم الجمعة.

وقال: “أعتقد أن التلقيح سيُستأنف، ربما مع قيود.. أنا غير متأكد من ما إذا كان الأمر سيكون متعلقاً بالسنّ أو الجنس أو أن اللقاح سيكون مصحوبا بتحذير فقط”.