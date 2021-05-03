سفير موسكو: تسيير رحلات منتظمة من روسيا إلى مطار الغردقة بنهاية الشهر الجاري

دوت الخليج – قال سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جيورجي بوريسينكو إنه يتوقع بنهاية شهر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل وصول عدد كبير من الرحلات الشارتر إلى مطار الغردقة الدولى إضافة إلى تسيير رحلات منتظمة للشركة الوطنية الروسية “إيرفلوت” مباشرة إلى الغردقة.

وأشاد السفير الروسي خلال لقائه محافظ البحر الأحمر في مدينة الغردقة اليوم الإثنين، بجميع الإجراءات الأمنية والصحية التي لمس تطبيقها بنفسه، بحسب بيان لمحافظة البحر الأحمر.

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ويأتي ذلك عقب التوافق الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين البلدين بما في ذلك مدينة الغردقة.

ورحب محافظ البحر الأحمر بالسفير الروسي وأكد له جاهزية مدينة الغردقة من الناحية الأمنية والصحية وكذلك البنية التحتية والمنشآت السياحية لاستقبال السياح الروس.

ولفت المحافظ إلى أنه عقد أيضاً لقاءً موسع مع كبار رجال الأعمال ممن يتعاملون مع منظمي الرحلات الروسية، حيث بدأ التحرك الفعلي بين الطرفين والتنسيق الكامل استعداداً لإستقبال الرحلات الروسية.

كما أشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه يجري تطعيم جميع العاملين في المنشآت السياحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطعيم جميع الفئات من المتعاملين مع السياح (العاملين في البازارات السياحية – سائقى التاكسي -… إلخ).

ونوه المحافظ إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ثقته التامة في وعي مواطني المحافظة في تطبيق تلك الإجراءات لحرصهم الكامل على عودة السياحة بكامل طاقتها لأنها مصدر رزقهم، ولعلمهم التام بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة السائحين الوافدين إلى مدن محافظة البحر الأحمر.

كما تناول اللقاء سبل التعاون المستقبلى في جميع المجالات الأخرى كالصناعة والتجارة وغيرها إلى جانب التعاون السياحي القائم، حيث تتمتع محافظة البحر الأحمر بجميع المقومات والفرص لنجاح مثل تلك المجالات.