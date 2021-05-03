المغرب يسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

– أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد. ورصدت المملكة منذ بدء تفشي العدوى 511912 إصابة، و9032 حالة وفاة، فيما تم تطعيم 5.1 مليون شخص ضد الفيروس. Your browser does not support the video tag. وحظر المغرب الرحلات الجوية مع معظم البلدان، وأبقى حظر تجول ليليا لمواجهة انتشار المتغيرات الجديدة. وانتشر المتغير الهندي B.1.617 في 17 دولة على الأقل، ما أثار قلقا عالميا ودفع العديد من البلدان لإغلاق حدودها أمام المسافرين من الهند.

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