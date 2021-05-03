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الجزائر تسجل أول إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

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سي إن بي سي – ذكر معهد باستور الحكومي للأبحاث في الجزائر اليوم الإثنين أن البلاد رصدت أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وقال المعهد في بيان إن ست حالات من السلالة الهندية تأكدت في ولاية تيبازة الساحلية التي تبعد 70 كيلومترا تقريبا إلى الغرب من العاصمة الجزائر.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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