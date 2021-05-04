المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز يبدأن الشهر على مكاسب وأسهم النمو تتراجع

سي إن بي سي – أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مرتفعين اليوم الإثنين وسط موسم إيجابي إلى حد كبير لأرباح الشركات بينما تعرض المؤشر ناسداك لضغوط من انخفاضات في بعض أسهم النمو المرتفعة القيمة مع استمرار التحول إلى الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وإعادة فتح الاقتصاد.

وتفوق أداء أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل السلع الاستهلاكية والطاقة والمواد الأولية على قطاعات النمو مثل التكنولوجيا وخدمات الاتصالات.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.71% إلى 34113.89 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.27% ليغلق عند 4192.66 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.48% إلى 13895.12 نقطة، متأثرا بخسائر لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا من بينها أمازون دوت كوم وألفابت وفيسبوك ومايكروسوفت.