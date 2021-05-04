مال وأعمال

الحكومتان المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد 30 طائرة من طراز رافال

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دوت الخليج – وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية؛ وذلك “في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة”.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فمن المقرر تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقد لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية.

يذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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