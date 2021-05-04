دوت الخليج – وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية؛ وذلك “في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة”. وبحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فمن المقرر تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات. Your browser does not support the video tag. وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقد لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية. يذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

Your browser does not support the video tag.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومتان المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد 30 طائرة من طراز رافال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.