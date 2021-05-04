العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند يتجاوز 20 مليونا

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– أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند تجاوز 20 مليونا بعد تسجيل 357229 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات 3449 لتصل إلى 222408.
وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها العشرين مليون حالة.
وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين حالة الأخرى.
ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.
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