أرباح أرامكو السعودية تقفز 30% في الربع الأول إلى 21.7 مليار دولار

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وكالات _ أعلنت شركة أرامكو السعودية، تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 81.4 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 62.4 مليار ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 30.3 في المائة.
وارتفع صافي الدخل للربع الأول من عام 2021 ليصل إلى 81.44 مليار ريال (21.72 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال (16.66 مليار دولار أمريكي) عن الفترة ذاتها من عام 2020.
وعزت أرامكو هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.
وبلغت الإيرادات 272 مليار ريال مقابل 225.5 مليار ريال إيرادات حققتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 20.6 في المائة، وارتفع الربح التشغيلي 17 في المائة إلى 151.8 مليار ريال مقابل 129.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2020.
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