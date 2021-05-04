مال وأعمال

بنك فيصل الإسلامي يفصح عن أوجه استخدام زيادة رأس المال المصدر والهيئة توافق على نشر الإفصاح

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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال بنك فيصل الإسلامي المصري المصدر من 506.226 مليون دولار إلى 607.471 مليون دولار.

واستند الهيئة وفقا لإفصاحها المرسل للبورصة اليوم، على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة البنك المنعقد في 21 مارس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال.

وأوضحت أن الزيادة البالغ قدرها 101.245 مليون دولار موزعة على عدد 101.245 مليون سهم بقيمة اسمية واحد دولار للسهم الواحد تمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة عن خطته وأوجه استخدام الأموال وهي توفيق أوضاع البنك خلال الفترة القادمة للوصول برأس المال المصدر والمدفوع للبنك إلى الحد الأدنى بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 وقدره 5 مليارات جنيه وتدعيم المركز المالي للبنك وكذا حقوق المساهمين والحفاظ على المعايير الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري وكذا التوسع في افتتاح فروع جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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