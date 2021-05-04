شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام تحقق 6.8 مليون دينار كويتي خسائر مجمعة العام الماضي

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رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والتي أظهرت تحولها للخسارة مسجلة صافي بعد الضريبة بقيمة 6.807 مليون دينار كويتي، مقابل 35.717 ألف دينار كويتي أرباح بالعام المقارن 2019.
وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة المصرية اليوم، إلى 1.383 مليون دينار كويتي خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.204 مليون دينار كويتي بالفترة المناظرة.
وحققت الشركة مجمل خسائر بقيمة 1.173 مليون دينار كويتي العام الماضي، مقابل 1.151 مليون دينار كويتي بالعام المناظر 2019.
وأرجعت الشركة تحولها للخسارة بسبب عدد من البنود المؤثرة وهي :
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