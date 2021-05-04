آرابيا انفستمنتس: تعيين حازم مصطفى عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة خلفا لشاهين

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على قبول الاستقالة المقدمة من شريف أحمد مجدي شاهين عضو مجلس الإدارة المنتدب اعتبارا من 1 مايو الجاري.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على تعيين حازم محمد مصطفى عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

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الجدير بالذكر، أن أرباح شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج المجمعة حققت ارتفاعا بنسبة 5.6 % العام الماضي لتصل إلى 85.47 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 80.93 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه خلال 2019.