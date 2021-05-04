الإسكندرية للخدمات الطبية توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 124.6 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبي الجديد- الإسكندرية، في جلسته المنعقدة أول أمس، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 114.199 مليون جنيه إلى 124.581 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 10.381 مليون جنيه موزعة على عدد 1.297 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 8 جنيهات للسهم في حدود رأس المال المرخص به بواقع سهم واحد لكل مالك أحدى عشر سهم وذلك عن طريق نصيب المساهمين في صافي أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية -المركز الطبي الجديد – الإسكندرية، رفضت في 25 مارس الماضي زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه.
ورفضت العمومية زيادة رأس المال المصدر من 114.19 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها 85.8 مليون جنيه عن طريق دعوى قدامى المساهين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل حسب مساهمته، على أن يكون سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة هو القيمة الاسمية للسهم 8 جنيهات مضافاً إليه 15 قرشاً مصروفات إصدار السهم الواحد.
كما رفضت الجمعية، أن يكون أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات الأرباح عن العام الماضي، وتقيد على نفس الإصدار، وكذلك مناقشة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي عند إقرار زيادة نقدية لرأس المال المصدر مع إعمال حقوق الأولوية.
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