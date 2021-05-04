مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.24% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.24%، ليتداول عند مستوى 10450 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.46%، ليتداول عند مستوى 57.99 جنيه.

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بينما ارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.22%، و 0.82% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 71.406 مليون جنيه، على 125 شركة من خلال 2580 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل تراجع 10 شركات في حين لم تتغير أسعار 70.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين، وسجلوا صافي بقيمة 5.428 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 6.599 مليون جنيه، مقابل 1.170 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.518 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 910.577 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 913.819 ألف جنيه مقابل 3.242 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 11.84%، تلاه سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 2.31%، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 2.30%.

بينما تصدر سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.99%، تلاه سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 9.44%، ثم سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 9.12%.