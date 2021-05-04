الأسهم الأوروبية ترتفع عند الفتح بدعم آمال التعافي

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– قادت أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل التعدين والسفر والطاقة مكاسب الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، وتفوق أداء الأسهم البريطانية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة، وتقدم المؤشر الألماني داكس 0.2 بالمئة، وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8 بالمئة.
وربح قطاع السفر والترفية 1.3 بالمئة، وهي الزيادة الأكبر في أوروبا، مستفيدا من توقعات بريطانيا إعلان قائمة خضراء للدول التي يمكن لمواطنيها السفر إليها لتمضية عطلات.
كما ارتفع قطاعا التعدين والنفط والغاز بأكثر من واحد بالمئة مع توقعات بتعاف اقتصادي قوي بفضل برامج تطعيم ضخمة في الدول المتقدمة وتحفيز غير مسبوق.
وواجهت أسهم التكنولوجيا مصاعب بعدما تعرضت نظيراتها لضغوط في وول ستريت يوم الاثنين.
وقفز سهم شركة داسو لصناعة الطائرات 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع المصرية أنها وقعت عقدا مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال.
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