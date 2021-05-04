إيسترن كومباني تحقق 24% نموا بالأرباح لتصل إلى 3.9 مليار جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة الشرقية – إيسترن كومباني، ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 24% لتصل إلى 3.889.210 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي مقابل مقابل 3.130.768 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 14% لتصل إلى 48.502.709 مليار جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 42.729.242 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعدت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 12.147.538 مليار جنيه مقابل 11.367.681 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وارتفع مجمل الربح خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي بنسبة 11% ليصل إلى 5.140.021 مليار جنيه، مقابل 4.623.745 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.63 جنيه مقابل 1.31 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلق هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة على نتائج الأعمال قائلا:” يسعدني أن أعلن عن تحقيق إيسترن كومباني لنتائج تشغيلية ومالية قياسية خلال الفترة والتي توضح أدائنا التشغيلي المتميز وإمكانات النمو الكبيرة في ضوء النمو المستمر في الإيرادات من الأنشطة الرئيسية للشركة”.

وتابع أمان:” واصلت الشركة جني ثمار تحركها الاستراتيجي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد وخفض التكاليف، واستكشاف الفرص البيعية واستغلالها وتحويلها إلى خطط واستراتيجيات ومزيج تسويقي يتجة للسوق مباشرة، وتنويع محفظة الشركة الاستثمارية والإدارة الجيدة للسيولة من خلال الاستثمار في أدوات الدخل الثابت الخالي من المخاطر”.

وقال:” تظهر المؤشرات الأولية لبداية الربع الرابع استمرار النتائج الإيجابية القوية للأشهر التسعة السابقة من العام المالي الحالي رغم استمرار تأثيرات جائحة كورونا على جزء من اعمال الشركة الخاصة بالمعسلات”.