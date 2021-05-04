مال وأعمال

اتصالات الإماراتية تعين بنوكا لإصدار سندات مقومة باليورو

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– أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء، أن مجموعة اتصالات الإماراتية عينت بنوكا لترتيب مكالمات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لسندات مقومة باليورو.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك واطلعت عليها بأن اتصالات عينت بي.إن.بي باريبا وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر.

وتتطلع مجموعة اتصالات الإماراتية إلى إصدار سندات مقومة باليورو لأجل 7 سنوات و12 عاما بناء على أوضاع السوق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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