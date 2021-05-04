اتصالات الإماراتية تعين بنوكا لإصدار سندات مقومة باليورو

– أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء، أن مجموعة اتصالات الإماراتية عينت بنوكا لترتيب مكالمات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لسندات مقومة باليورو.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك واطلعت عليها بأن اتصالات عينت بي.إن.بي باريبا وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر.

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وتتطلع مجموعة اتصالات الإماراتية إلى إصدار سندات مقومة باليورو لأجل 7 سنوات و12 عاما بناء على أوضاع السوق.