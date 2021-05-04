6 عروض تتنافس على حصة بنك أبو ظبي التجاري في الإسكندرية للخدمات الطبية

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت كتاب بنك أبو ظبي التجاري المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد- الإسكندرية بشأن تلقي البنك عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين للاستحواذ على حصته بالأخيرة.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن أصحاب العرضين هما شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل، وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة – شركة إماراتية.

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وكانت هيئة الرقابة المالية قد تلقت في 20 إبريل الماضي، القائمة النهائية بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصة البنك بالشركة، وهم شركة مستشفى كليوباترا، و الإسكندرية للاستثمار الطبية أو أيا من شركاتها التابعة، و تحالف شركات سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال، بمتوسط سعر 50.77 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت الهيئة اليوم، أن السعر المقدم في العرضين يقع في نطاق المتوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين.

ووفقا للهيئة، سوف يبدأ كل من هؤلاء المستثمرين المحتملين في عملية الفحص النافي للجهالة في أقرب وقت.

وتوقعت تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي آي كابيتال في الأسبوع الثالث من شهر مايو 2021 في التاريخ الذي سيتم تحديده من البنك.

يذكر أن بنك أبو ظبي التجاري أعلن في 9 مارس الماضي اعتزامه بيع أسهمه في الإسكندرية للخدمات الطبية البالغ نسبتها 51.54%.

والجدير بالذكر، أن بنك أبو ظبي التجاري – الإمارات، استحوذ في نهاية ديسمبر الماضي، على حصة رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – والبالغ نسبتها 51.5% بقيمة تقدر بحوالي 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذ تلك الصفقة بطرفيها المشتري والبائع ذراع السمسرة الخاص بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.