راية لخدمات مراكز الاتصالات تتقدم بعرض ملزم للاستحواذ على نسبة حاكمة في شركة بدول الخليج العربي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي، على تقديم عرض ملزم للاستحواذ على نسبة حاكمة في شركة تقع في دول الخليج العربي والتي تعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة، أن مجلس الإدارة فوض رئيسه أو من يفوضه في التوقيع على عرض الاستحواذ الملزم وتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الشركة المستهدفة.

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وفوض المجلس رئيسه أو من يفوضه في الدخول بمفاوضات مع كافة الأطراف ذات الصلة بالصفقة المحتملة وتمثيل الشركة في عملية الاستحواذ أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية في جمهورية مصر العربية أو في الدولة التي تقع فيها الشركة المستهدفة.

وبحسب البيان، من ضمن مهام رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه هو التفاوض والاتفاق والتوقيع على جميع العقود النهائية المتطلبة لتنفيذ الصفقة المحتملة واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات التي قد تكون متطلبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.