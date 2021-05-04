البنك السعودي للاستثمار يسجل 41% نموا بالأرباح الصافية الربع الأول

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الاستثمار السعودي، بنسبة 41.06% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2021.

وأظهرت البيانات المالية للبنك المعلنة على موقع السوق اليوم الثلاثاء، أن الأرباح الصافية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية بنهاية مارس الماضي بلغت نحو 213 مليون ريال، مقابل 151 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2020.

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وفسر البنك السعودي للاستثمار ارتفاع أرباحه الصافية بنحو 41% خلال الربع الأول من العام، بأنها جاءت كنتيجة للانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات، كانعكاس لانخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، الأمر الذي قابله ارتفاع في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وكما أظهرت البيانات المالية للبنك عن الربع الأول انخفاض إجمالي دخل العمليات 12%، ما فسره البنك بأنه جاء كنتيجة لانخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله ارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ودخل عمليات أخرى.