مصر لتأمينات الحياة ومصر كابيتال تطلقان صندوق استثمار بحجم 100 مليون جنيه

أعلنت كل من شركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر، عن إطلاق صندوق استثمار بحجم مبدئي 100 مليون جنيه.

ويعد صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري، وهو أول صناديق الاستثمار لشركة مصر لتأمينات الحياة، ويتم الاكتتاب به من خلال شركة مصر كابيتال وشركة مصر كابيتال للوساطة في السندات.

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وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن هذا الصندوق يمثل أول الأوعية الاستثمارية التي تطلقها الشركة في سوق رأس المال المصري، حيث يهدف إلى إتاحة وسيلة استثمارية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأضاف، أنه سيتم استثمار أصول الصندوق في أدوات مالية نقدية عالية السيولة سواء قصيرة أو متوسطة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والشركات، بالإضافة إلى اتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى بمتوسط آجال استحقاق لا يتعدى 150 يوماَ.

وأكد عبد العزيز أنه رغم الظروف التي واجهت الأسواق جراء انتشار أزمة كورونا، والتحديات التي فرضت على كافة الشركات والقطاعات، إلا أن عام 2020 شهد نمواً ملحوظاً في استثمارات الشركة، حيث نمت أرباح الشركة من 1.546 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مقارنة بــ1.310 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة نمو بلغت 18%.

ومن جانبه، قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، إن المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر كابيتال، كونها الذراع الاستثماري لبنك مصر، تعزز من مكانة الشركة كأكبر مدير استثمار بالسوق المصري من حيث إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة والتي تتعدي الــ30مليار جنيه مصري.

ولفت البواب، إلى أن الصندوق يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار بهدف تعظيم العوائد وإتاحة السيولة عن طريق صندوق يوفر عائد يومي تراكمي ومدار من قبل فريق عمل يمتلك خبرات متنوعة وفلسفة تطبق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، وهي الإستراتيجية التي ينفرد بها قطاع إدارة الأصول بمصر كابيتال في السوق المصري.