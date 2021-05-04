أنترو لإدارة المخلفات تستحوذ على كامل أسهم بريق مقابل 490.8 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ وقعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية الأربعاء الماضي عقد بيع عدد 6.5 مليون سهم من أسهم شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة – والتي تمتلك فيها الأولى حصة مباشرة بنسبة 98.76% وحصة غير مباشرة من خلال شركاتها التابعة تبلغ 1.24%.
وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، عن إتمام صفقة بيع نسبة 100% من أسهم بريق لصالح شركة أنترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة وذلك نظير قيمة إجمالية 490.750 مليون جنيه بسعر 75.5 جنيه للسهم الواحد، والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.
وبحسب البيان، يعمل كلا الطرفين حاليا على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبيل تنفيذ واتمام عملية نقل الأسهم.
وكانت شركة راية القابضة أعلنت في 10 نوفمبر الماضي على موافقة مجلس إدارتها على عرض الشراء المقدم من شركة أنترو لإدارة المهلفات وإعادة التدوير القابضة للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ نسبتها 100% من أسهم شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة.
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