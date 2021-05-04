ارتفاع شبه جماعي لمؤشرات بورصة الكويت

فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع شبه جماعي، بعد خسارة هامشية للمؤشر الرئيسي بنحو 0.09 نقطة استقر بها عند مستواه المسجل بختام جلسة الاثنين.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.07% بإضافة 4.53 نقطة إلى مستوى 6683.65 نقطة، ومؤشر “رئيسي 50” بنسبة 0.23%، ليرتفع مؤشر بورصة الكويت العام إجمالا بنحو 0.05% إلى مستوى 6183.63 نقطة.

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وزاد حجم التداولات إلى 497.96 مليون سهما من 480.48 مليون سهم في جلسة أمس الاثنين، كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 81.89 مليون دينار من 62.6 مليون دينارا الجلسة السابقة.

وعلى مستوى أداء قطاعات السوق، أظهرت 6 قطاعات أداءا إيجابيا بصدارة التكنولوجيا الذي ارتفع 1.87% تلاه الصناعية والطاقة بنسبة 1.58% و1.52% على الترتيب، فيما خيم الأداء السلبي على مؤشرات 6 قطاعات أخرى قادها التأمين بتراجعه 1.16% ثم الاتصالات بنسبة 0.53%، كما استقر قطاع منافع عند مستوى إغلاق الاثنين.

وكان سهم “ثريا” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 31.48%، فيما جاء سهم “المصالح العقارية” على رأس الأسهم الأكثر تراجعا بختام التداولات بعد هبوطه بنحو 12.88%، كما تصدر سهم “صناعات” قائمة الأسهم الأعلى سيولة خلال الجلسة بعد تداولات بقيمة 17.4 مليون دينار.