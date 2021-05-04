ماريدايف تحقق 143.3 مليون دولار خسائر مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ حققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف، صافي خسائر مجمعة بقيمة 143.259 مليون دولار، العام الماضي، مقابل 2.647 مليون دولار صافي أرباح بالعام المقارن 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 180.528 مليون دولار بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 202.802 مليون دولار بالفترة المناظرة.

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وصعدت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 205.578 مليون دولار مقابل 148.451 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2019.

وحققت الشركة مجمل خسائر بقيمة 25.049 مليون دولار العام الماضي، مقابل 54.351 مليون دولار بالعام المقارن 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي خسائر ماريدايف العام الماضي لتصل إلى 63.968 مليون دولار، مقابل 4.116 مليون دولار في العام المقارن 2019.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 44.364 مليون دولار، مقابل 60.352 مليون دولار بالعام المناظر 2019.

وأرجعت الشركة تكبدها للخسائر المجمعة إلى تأثير تفشي فيروس كورونا في قطاع البترول وخدماته.

وفيما يخص الخسائر المستقلة أوضحت ماريدايف السبب وراء ارتفاعها هو التحديات في المجال على خلفية التذبذب الشديد في أسعار البترول والذي إنعكس على الشركة بسبب الخمول في أغلب المشاريع والعقود لديها.