تومسون تسجل زيادة في إيرادات وأرباح تشغيل الربع الأول

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– أعلنت تومسون اليوم الثلاثاء عن زيادة في الإيرادات وأرباح التشغيل الفصلية، وقالت إن نمو مبيعاتها للعام بأكمله سيكون عند الحد الأقصى من توقعاتها الأساسية.
وارتفعت الأرباح المعدلة لكل سهم، والتي تستبعد الأرباح من بيع استثمار الشركة في رفينيتيف مع تعديلات أخرى، إلى 0.58 دولار للسهم من 0.48 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام السابق.
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