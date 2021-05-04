بي تك تفتتح فرعها الجديد في مول كايرو فيستفال باستثمارات 25 مليون جنيه

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افتتحت شركة بي تك المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، فرعها رقم 100 في كايرو فيستفال سيتي مول، باستثمارات أكثر من 25 مليون جنيه.
ووفق بيان، يأتي الفرع الجديد على مساحة 620 متر مربع،وبذلك أصبح إجمالي المساحات البيعية للشركة اكثر من 70 الف متر.
وقال الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، إن الشركة لديها التزام قوي تجاه عملائها ونحو المجتمع، وهو ما يرسم ملامح استراتيجياتها الطموحة التى تحققت بتواجد فروعها فى 25 محافظة.
وأضاف، أن الفرع الجديد أتاح 50 فرصة عمل جديدة، ليصبح إجمالي عدد الموظفين أكثر من 5 آلاف موظف.
وتابع خطاب،أنه رغم الظروف القاسية التي يعاني منها العالم منذ العام الماضي ومستمرة لليوم بسبب انتشار جائحة كورونا، إلا أن الشركة نجحت في الاستمرار في خطتها التوسعية، لتحقيق نمو مستمر حتى وصل عدد فروعها اليوم إلى 100 فرع.
وقال، إن بي تك لديها مخطط لافتتاح 15 فرع جديد خلال العام الجاري 2021، تم افتتاح بالفعل خمسة فروع منهم حتى الآن.
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