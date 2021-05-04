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عمان تضيف القادمين من مصر والفلبين لقائمة المعلق دخولهم إلى السلطنة ضمن إجراءات كورونا

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وكالات – أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إضافة القادمين من مصر والفلبين إلى قائمة من 14 دولة أخرى تقرر سابقًا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة.

وقررت اللجنة تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، وكذلك القادمين من أية دولة أخرى في حال مروروهم بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

واستثنت اللجنة، من قراريها المواطنون العمانيون والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، علاوة على أن الفئات المستثناة ستخضع للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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