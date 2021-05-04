دو الإماراتية توقع اتفاقية تمويل طويلة الأجل مع مجموعة من البنوك بقيمة 3.8 مليار درهم

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وكالات _ وقعت شركة دو الإماراتية للاتصالات المتكاملة اتفاقية تمويل طويلة الأجل مع مجموعة من البنوك بقيمة تعادل 3.8 مليار درهم.
وأوضحت الشركة أن التمويل يتضمن نوعين من التسهيلات الائتمانية، النوع الأول يتمثل في تسهيل ائتماني متجدد بقيمة تعادل نحو 2 مليار درهم لمدة 5 سنوات، والثاني تسهيل قرض بنحو 1.8 مليار درهم لمدة 7 سنوات.
كما اشارت “دو” أنه سيتم استخدام عائدات هذا التمويل لأغراض عامة تتعلق بعمليات الشركة، فضلا عن دعم بنيتها التحتية بما يتماشى مع متطلباتها المستقبلية.
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