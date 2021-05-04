سوق أبوظبي يواصل الارتفاع للجلسة الثالثة ومكاسب دبي المالي تتجاوز مليار درهم رغم التراجع

فهد حسين – أنهى سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم الثلاثاء على تباين مؤشراتهما، بعد جلستان متتاليتان سيطر عليهما الأداء الإيجابي، ليحققا مكاسب سوقية بنحو 4.095 مليارات درهم رغم ارتفاع الأول 0.37% وتراجع الثاني بنفس النسبة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم 0.37% مواصلا صعوده للجلسة الثالثة على التوالي إلى مستوى 6117.46 نقطة.

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وانحسر حجم التداولات إلى 180.56 مليون سهما خلال الجلسة من 239.75 مليون سهم في جلسة الاثنين، كما تقلصت السيولة إلى 1.12 مليار درهم من 1.36 مليون درهم الجلسة السابقة.

وتصدر “السلع” الأداء الإيجابي لستة قطاعات في السوق بارتفاعه 2.14%، تلاه البنوك والصناعة بنسبة 0.98% و0.85% على الترتيب، فيما جاء “الاتصالات” على رأس 3 قطاعات سجلت أدءا سلبيا بنهاية الجلسة بتراجعه 0.47%.

وسجلت الأسهم المدرجة على مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 2.864 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأسمالها إلى 889.686 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، من 886.822 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “الشارقة للأ سمنت و التنمية الصناعية” قائمة الرابحين مرتفعا 8.57%، فيما جاء سهم “ميثاق” على رأس الخاسرين بتراجعه 6.25% بختام تداولات اليوم الثلاثاء، كما احتفظ سهم “الدار” بأعلى حجم تداول خلال الجلسة بأكثر من 65.38 مليون سهم، وكان سهم “العالمية القابضة” الأنشط بسيولة بلغت 287.53 مليون درهم.

في المقابل، فقد مؤشر سوق دبي المالي 10.06 نقطة تراجع بهم 0.37% إلى مستوى 2643.82 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لقطاعات الاتصالات والبنوك والعقارات.

وتقلص حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم، إلى 115.32 مليون سهم مقابل 187.2 مليون سهما الجلسة السابقة، كما انحسرت السيولة المتداولة إلى 121.13 مليون درهم من 286.68 مليونا أمس الاثنين.

وبلغت المكاسب السوقية للمؤشر الأسهم المدرجة على المؤشر العام لسوق دبي 1.231 مليار درهم، بارتفاع رأسمالها بختام تداولات اليوم إلى 367.065 مليار درهم من 365.834 مليار درهم الجلسة السابقة.

وعلى مستوى قطاعات السوق، تصدر قطاع السلع 4 قطاعات في السوق من حيث الأداء الإيجابي بارتفاعه 2.09% تلاه التأمين بنسبة 1.39%، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات والبنوك والعقارات بنسب 0.9% و0.88% و0.13% على الترتيب.

كما تصدر سهم ” عمان للتأمين” الأسهم الـ10 الرابحين بصعوده 14.88%، فيما جاء سهم “أملاك” على رأس الأسهم الـ15 الخاسرين بعد تراجعه 3.98%.

وكان سهم “أرامكس” الذي ارتفع 1.5% الأعلى سيولة خلال جلسة اليوم بقيمة 19.38 مليون درهم، كما حل سهم “الاتحاد العقارية” الذي ارتفع 1.86% على رأس قائمة أنشط الأسهم خلال الجلسة من حيث حجم التداولات التي بلغت 44.62 مليون سهما.