مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة ختام التعاملات وEGX70 يقفز 2.06%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بصورة طفيفة بنسبة 0.09%، ليتداول عند مستوى 10465 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.05%، وأغلق عند مستوى 58.29 جنيه.

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بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.06%، و 1.35% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 789.874 مليون جنيه على 184 شركة من خلال 30.948 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 116 شركة مقابل تراجع 37 بينما لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 9.270 مليون جنيه، منها 9.149 مليون جنيه للمؤسسات، و121.695 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.445 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 19.088 مليون جنيه، مقابل 12.642 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.825 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 3.201 مليون جنيه، مقابل 375.580 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 12.11%، تلاه سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 5.63%، ثم سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 5.11%.

بينما تصدر سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.76%، تلاه سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 9.67%، ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 9.44%.