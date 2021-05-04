مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للمنطقة الخضراء بعد 3 جلسات من الخسائر

فهد حسين – عاد مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” إلى المنطقة الخضراء بإضافة 9.57 نقطة ارتفع بهم 0.09% إلى مستوى 10318.94 نقطة بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر، بتحفيز من قطاعا الصناديق العقارية وتطوير العقارات وإعلان شركة أرامكو نتائجها عن الربع الأول وتوزيعات الأرباح.

وفقد رأس المال السوقي نحو 26 مليار ريال بوصوله إلى 9.619 تريليون ريال بختام تداولات اليوم من 9.645 تريليون ريال.

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وواصلت السيولة المتداولة تقلصها إلى 7.07 مليار ريال من 7.8 مليارا الجلسة السابقة، كما تراجع حجم التداولات إلى 238.9 مليون سهم، من 270.27 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الاثنين.

غلب الأداء الإيجابي على 11 قطاعا بقيادة الصناديق العقارية وإدارة وتطوير العقارات بارتفاعهما 0.74% و0.66% كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، وسيطر الأداء السلبي على 10 قطاعات، تصدرهم المرافق العامة والإعلام والترفيه متراجعان 1.98% و1.8% على الترتيب.

وبالنسبة للأسهم، فكانت المكاسب من نصيب 92 أسهم بقيادة “الجزيرة ريت” الذي ارتفع 9.96%، فيما كانت الخسارة من نصيب 88 سهما، بصدارة سهم “الفخارية” الذي هبط 2.97%.

وكان سهم “الراجحي” الأكثر نشاطا من حيث السيولة خلال الجلسة والتي بلغت 365.71 مليون ريال، أما سهم “دار الأركان” فاستحوذ على أكبر قدر من حجم التداولات بعدد 31.96 مليون سهم.