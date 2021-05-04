تعليم: انتهاء مدة حساب استقرار سعر السهم 6 مايو

رنا ممدوح _ أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، أن موعد انتهاء حساب استقرار سعر السهم بنهاية يوم عمل الخميس القادم الموافق 6 مايو الجاري.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن أخر موعد يحق للمساهمين من خلال الطرح العام راغبي البيع ايداع اوامر البيع لدى نظام البيع المفتوح بالبورصة المصرية وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل مساهم هو نهاية ساعات عمل الخميس القادم.

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وأكدت وفقا لما هو وارد بنشرة الطرح أنه لا يجوز بعد هذا التاريخ ايداع أو سحب اوامر البيع، علما بأن سعر التنفيذ سوف يكون سعر الطرح النهائي البالغ 5.75 جنيه.

وأضافت أنه لا يجوز مطالبة الشركة المصدرة أو مدير الحساب شراء أي من الأسهم حتى لو لم تتجاوز الكمية المطلوب بيعها كامل مبلغ الحساب وذلك لانتهاء حساب الاستقرار بنهاية مدته المنصوص عليها بنشرة الطرح ويصفى حساب الاستقرار وفقا لنشرة الطرح.

وانطلق التداول على سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية، 7 إبريل الماضي وهي الوافد رقم 213 ضمن الشركات المكونة لسوق المال الرئيسي.

وفي 11 فبراير الماضي، كشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن طرح 49% من أسهمها طرحًا عامًّا وخاصًّا بالسوق الثانوية بالبورصة المصرية، عبر طرح شركة “سفنكس أوبليسك بي.في” حد أقصى 357.822.500 سهم عادي من الأسهم المملوكة لها، ما يمثل 49% من إجمالي رأس مال “تعليم”.

وفي مطلع إبريل الماضي، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تغطية الطرح العام لشركة تعليم لخدمات الإدارة 29.38 مرة تقريبا، حيث بلغ كميات أوامر الشراء المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت عدد 525.616 مليون سهم.

وأعلنت في 30 مارس الماضي عن تغطية شريحة الطرح الخاص البالغة 339.931 مليون سهم عدد 2.34 مرة وذلك للمؤسسات ذات الملاءة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.