العجز التجاري الأمريكي يقفز إلى 74.4 مليار دولار في مارس مع تسارع الطلب المحلي

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– قفز العجز التجاري الأمريكي إلى قمة غير مسبوقة في مارس وسط تنام كبير في الطلب المحلي، وهو ما يرفع الواردات، وقد تزداد تلك الهوة اتساعا مع انتعاش النشاط الاقتصادي في البلاد بوتيرة أسرع منها في بلدان أخرى.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن العجز التجاري زاد 5.6 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 74.4 مليار دولار في مارس.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا بلوغ عجز التجارة 74.5 مليار دولار في مارس.
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