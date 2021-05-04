عجز الميزانية السعودية 7.4 مليار ريال في الربع الأول

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– أوردت قناة العربية التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن عجز الميزانية السعودية في الربع الأول من العام بلغ 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار).
وقالت القناة إن ميزانية المملكة حصدت 117 مليار ريال من إيرادات النفط في تلك الفترة. وأضافت أن الإيرادات بلغت 205 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 212 مليار ريال.
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