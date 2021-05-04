مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تراجع

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– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم الثلاثاء، إذ واصل المستثمرون التخارج من أسهم قابلة للنمو لشركات ذات رؤوس أموال عملاقة والاتجاه إلى شركات من المتوقع أن تستفيد من استئناف أنشطة الاقتصاد.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.03 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34080.20 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 13.62 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 4179.04 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 120.61 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 13774.51 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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