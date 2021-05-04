الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تراجع

– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم الثلاثاء، إذ واصل المستثمرون التخارج من أسهم قابلة للنمو لشركات ذات رؤوس أموال عملاقة والاتجاه إلى شركات من المتوقع أن تستفيد من استئناف أنشطة الاقتصاد. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.03 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34080.20 نقطة. Your browser does not support the video tag. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 13.62 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 4179.04 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 120.61 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 13774.51 نقطة.

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