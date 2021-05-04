الإمارات تناقش مقترح تشكيل ونظام عمل لجنة التظلمات والطعون بالمصرف المركزي

وكالات – اطلع المجلس الوزاري للتنمية في الإمارات على مقترح تشكيل ونظام عمل لجنة الفصل في التظلمات والطعون بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن تلك اللجنة تعتبر مرجعية للنظر في التظلمات والطعون التي تقدمها المنشآت المالية المرخصة على قرارات المصرف المركزي. Your browser does not support the video tag. وستختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، بحسب الوكالة. كما استعرض المجلس الملخص التنفيذي لدراسة حول تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي في مجلس التعاون المعد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى نتائج دراسة اللجنة المشكلة للنظر في ربط البيانات التعليمية الإلكترونية.

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