وزيرة التخطيط: 16 مليار جنيه استثمارات موجهة للمحافظات في العام المالي المقبل

دوت الخليج – ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسية لخطة عام 2022/21 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وتناولت السعيد الحديث حول تطور الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، لافتة إلى تطور الاستثمارات الموجهة للمحافظات لتبلغ 16 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ5 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 220%، ونمو نصيب الفرد بنسبة 192%.

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وأوضحت أنه للعام الثاني على التوالي يتم الاعتماد على المعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات لضمان عدالة توزيع الموارد، واستهداف معالجة الفجوات التنموية.

وفيما يتعلق بخطة المواطن الاستثمارية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للـ27 محافظة، والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، ونشر ثقافة البرامج والأداء، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية “خطة ومتابعة المواطن”.

وحول أهم المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/21، أوضحت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء وذلك من خلال مبادرات منظومة المخلفات الصلبة، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات الخضراء تبلغ 96 مليار جنيه تتضمن 94 مليار جنيه للنقل الذكي، و1.9 مليار جنيه للطاقة المتجددة.