الإمارات تراجع إجراءات السفر للمطعمين بلقاحات كورونا

دوت الخليج – أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، مراجعة وتحديث البروتوكول الوطني للسفر ليضم تسهيلات للمطعمين بلقاحات كورونا.

وأوضح الدكتور الظاهري أن تلك التسهيلات تخص العزل والحجز الصحي حسب الوجهات المعنية وذلك بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع.

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وأهاب الدكتور سيف الظاهري بالجميع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات والتعليمات وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن في نفس المنزل، مع قرب حلول عيد الفطر مع الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور الظاهري أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون له مردودا إيجابيا على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مواجهة “كوفيد – 19” مع ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح والتقيد بالقوانين والإرشادات التي وضعتها الجهات المعنية فالالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع.