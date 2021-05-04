- 1/2
- 2/2
دوت الخليج – أعلن الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، مراجعة وتحديث البروتوكول الوطني للسفر ليضم تسهيلات للمطعمين بلقاحات كورونا.
وأوضح الدكتور الظاهري أن تلك التسهيلات تخص العزل والحجز الصحي حسب الوجهات المعنية وذلك بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع.
وأهاب الدكتور سيف الظاهري بالجميع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات والتعليمات وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن في نفس المنزل، مع قرب حلول عيد الفطر مع الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأكد الدكتور الظاهري أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون له مردودا إيجابيا على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مواجهة “كوفيد – 19” مع ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح والتقيد بالقوانين والإرشادات التي وضعتها الجهات المعنية فالالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تراجع إجراءات السفر للمطعمين بلقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.