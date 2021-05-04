الخارجية: مشاورات سياسية مع تركيا 5 و6 مايو لاستكشاف الخطوات الضرورية لتطبيع العلاقات

دوت الخليج – تعقد مشاورات سياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، ستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.