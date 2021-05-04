- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – أظهرت بيانات للتجارة الخارجية من مكتب تعداد الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن صادرات النفط الخام الأمريكية هبطت إلى 2.61 مليون برميل يوميا في مارس، من 2.65 مليون برميل يوميا في فبراير.
وبلغت الصادرات إلى كوريا الجنوبية 398 ألف برميل يوميا وإلى الهند 344 ألف برميل يوميا، في حين سجلت الصادرات إلى الصين 339 ألف برميل يوميا.
ويصدر المكتب بيانات التجارة الخارجية للنفط قبل أسابيع من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة.
وستنشر إدارة معلومات الطاقة، التي تعتمد على بيانات مكتب التعداد، أرقامها الشهرية لصادرات النفط الأمريكية في نهاية الشهر الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع صادرات النفط الأمريكية في مارس إلى 2.61 مليون برميل يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.