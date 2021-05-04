مال وأعمال

السعودية تدمج هيئة الزكاة والدخل مع الجمارك في كيان واحد

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وكالات – أقر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، وأقر تنظيمها.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى موافقة مجلس الوزراء أيضا على تنظيم إعانة البحث عن عمل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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