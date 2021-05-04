السعودية تدمج هيئة الزكاة والدخل مع الجمارك في كيان واحد

وكالات – أقر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، وأقر تنظيمها.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى موافقة مجلس الوزراء أيضا على تنظيم إعانة البحث عن عمل.