مال وأعمال

السعودية توافق للمصرف الأهلي العراقي على افتتاح فرع في المملكة

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وكالات – وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الاعتيادي اليوم الثلاثاء، على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في اجتماعه يوم السادس من أبريل الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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