السعودية توافق للمصرف الأهلي العراقي على افتتاح فرع في المملكة

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وكالات – وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الاعتيادي اليوم الثلاثاء، على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في اجتماعه يوم السادس من أبريل الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.
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