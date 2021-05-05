مبيعات فايزر من لقاحها ضد كورونا تسجل 3.5 مليار دولار في الربع الأول

سي ان بي سي _ في تقرير أرباحها للربع الأول 2021، قالت شركة فايزر، إن مبيعات الربع الأول من لقاح كورونا الخاص بها بلغت 3.5 مليار دولار، أي ما يقرب من 24% من إيراداتها لهذا الربع.

وسجلت الشركة ربحية السهم المعدلة عند 93 سنتًا للسهم مقابل 77 سنتًا متوقعة، بينما سجلت إيرادات بـ 14.58 مليار دولار مقابل 13.51 مليار دولار متوقعة.

Your browser does not support the video tag.

هذا وتتوقع فايزر الآن مبيعات العام بأكمله بقيمة 26 مليار دولار من اللقاح، ارتفاعا من توقعاتها السابقة البالغة حوالي 15 مليار دولار.