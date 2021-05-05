أسعار النفط ترتفع بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

_ ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7% إلى 69.37 دولار للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من 7 أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة.

هذا وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين بالمئة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.

وأظهرت أرقام من المعهد أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل، وذلك بحسب مصدرين بالسوق. وكان هذا أكثر من ثلاثة أضعاف مقدار السحب الذي توقعه محللون في استطلاع رأي أجرته .