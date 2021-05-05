البورصة: الموافقة على القيد المزدوج لأسهم انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت بجلستها المنعقدة أمس الموافقة على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي (شركة منشأه فى جزيرة جيرسى) .

وأوضحت البورصة في بيان، أن القيد سيكون ‏برأس مال مصدر قدرة 150 مليون دولار موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار للسهم الواحد ممثلة في اصدار واحد.

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وقالت إن ذلك بشرط قيام الشركة بنشر ‏تقرير الافصاح بغرض التداول بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء التداول على أسهم الشركة فى ‏صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني وشاشة الاعلانات بالبورصة المصرية وذلك ‏تنفيذاً للمادة(6) و(15) و(16) و(18) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

وتابعت: مع الاخذ في الاعتبار ما نصت عليه ‏الفقرة الثالثة من المادة (7) من ذات القواعد الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في ‏‏22\1\2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما بشان إمكانية قيد اسهم الشركة المستوفاة للحد الأدنى للاسهم حرة ‏التداول وعدد المساهمين بدون طرح. ‏

ونوهت أنه لا يتم التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد ‏من هيئة الرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول ‏المشار اليه خلال المهلة الممنوحة لها من الهيئة ما لم توافق الهيئة على مد هذه المهلة ، مع التزام الشركة بالإقرارات ‏والتعهدات المنشورة بتقرير الإفصاح بغرض التداول وكذلك المقدمة للبورصة والمبينة بعقد تنظيم القيد.

وأكدت البورصة على التزام ‏الشركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة موثقة من الخارجية المصرية مرفق بها ترجمه معتمده من احد الجهات ‏الرسمية فى مصر خلال شهرين من تاريخ القيد ، وكذلك كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد أن ‏المعادل للقيمة الاسمية للسهم تبلغ 3.94 جنيه تقريباً في ضوء الكتاب الوارد الينا من الوكيل القانوني للشركة . ‏

وبحسب البيان، تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بعد مضى 5 أيام عمل من تاريخ نشر اعلان ‏طلب القيد‎ ‎على النحو التالي:‏‎ -‎

‏(ص1) 600 مليون سهم × 3.94 جنيه مصري بما يعادل تقريباً 0.25 دولار امريكى بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزى للأوراق المالية. ‏

وتضمنت قرارات لجنة القيد الموافقة على تداول أسهم الشركة بالجنيه المصري وفقا للمادة (6) مكرر من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء قرار ‏الجمعية العامة غير العادية للشركة في 23 ديسمبر الماضي، وكذلك كتاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي في 19 إبريل الماضي.‏

ووفقا للبيان، يعرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على اسهم الشركة ‏بالسوق المفتوح وضوابط التعامل في ضوء ما نص عليه تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة ‏للرقابة المالية بعد نشره بصحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار وعلى الموقع الالكترونى وعلى شاشة ‏الإعلانات بالبورصة المصرية.

وأكدت على مراعاة أن يتم نشر كافة الإفصاحات والقوائم المالية المقدمة من الشركة على شاشة ‏الإعلانات بالبورصة المصرية قبل بدء التداول.‏

وشملت قرارات اللجنة أيضا الموافقة أن يتم إدراج الشركة بقطاع “رعاية صحية وأدوية ” .‏